Milan-Parma, il gol di Romagnoli: il capitano di testa porta avanti i rossoneri (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan sigla il 2-1 a San Siro grazie alla rete di Alessio Romagnoli. Uno-due terrificante dei padroni di casa che in circa quattro minuti ribaltano la rete siglata da Kurtic a fine primo tempo. Punizione battuta al bacio da Calhanoglu, Iacoponi si perde Romagnoli, che, partendo sul filo del fuorigioco, angola bene il colpo di testa: Sepe non può nulla, il Milan ribalta la partita con merito. rossoneri che momentaneamente si riportano sotto alla Roma in ottica qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Europa League.

