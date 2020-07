Milan-Parma | il gol di Kurtic | lo sloveno fredda Donnarumma sul primo paloVIDEO

Milan-Parma, il gol di Kurtic: lo sloveno fredda Donnarumma sul primo palo(VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Parma sigla lo 0-1 a San Siro grazie alla rete di Jasmin Kurtic. Grassi si inserisce bene sulla destra, cross basso per Kurtic che, con un tiro precisissimo in basso a destra, fredda Donnarumma. Vantaggio a sorpresa per gli uomini di D’Aversa in un primo tempo in cui i rossoneri hanno attaccato a testa bassa. In questa circostanza tuttavia la retroguardia casalinga poteva fare molto di più: lo sloveno è solo in mezzo per tutta la durata dell’azione, con Romagnoli troppo in ritardo sulla conclusione. Leggi su sportface

acmilan : ?? Il Maestro, il Divin codino e il Capitano ? 5 masterpieces against Parma at San Siro ?? Vota il tuo preferito… - 1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Kurticcioneeeeeeeee 1-0 Parma e Milan che si fa prendere d'infilata #MilanParma - Milan5994370 : Milan Parma 3-1 30€ appena giocati???? #MilanParma -