Milan-Parma, il gol di Kessié: missile terra-aria da 30 metri, Sepe impietrito (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan sigla l’1-1 a San Siro grazie alla rete di Franck Kessié. Gol splendido del centrocampista del Milan, che dimostra nuovamente di essere uno degli uomini più in forma dello scacchiere di Pioli. L’ivoriano spara di destro missile terra-aria dai 30 metri: un proiettile imparabile per Sepe, dato che prima di insaccarsi impatta contro il palo. Pareggio meritato dei rossoneri, che vedono quindi premiati gli sforzi del primo tempo e di questo avvio di secondo tempo. Leggi su sportface

