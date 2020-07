Milan-Parma, il gol di Calhanoglu: il turco fulmina Sepe, destro imprendibile (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan sigla il 3-1 a San Siro grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. I rossoneri probabilmente la chiudono nel momento migliore del Parma. Contropiede fulmineo dei rossoneri guidato da uno splendido Bonaventura: serpentina e passaggio per Calhanoglu, che dal limite dell’area firma spara un destro violento e preciso sul secondo palo; Sepe, così come sulla rete di Kessié, non può fare nulla. I padroni di casa hanno raccolto in questo secondo tempo quanto avevano sprecato all’interno della prima frazione. IL GOL DI KESSIE (VIDEO) IL GOL DI ROMAGNOLI (VIDEO) CONTATTO IBRA-DARMIAN: LA MOVIOLA Leggi su sportface

