Milan-Parma, i convocati di Pioli: fuori Paqueta per infortunio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I convocati di Stefano Pioli per Milan-Parma, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I rossoneri arrivano da un periodo piuttosto positivo, e vogliono continuare la corsa all’Europa League. Non sarà disponibile Lucas Paqueta, alle prese con un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Non ci sarà nemmeno Alexis Saelemaekers, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita. LA LISTA DEI convocati Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.Attaccanti: Colombo, ... Leggi su sportface

