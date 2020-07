Milan-Parma, gol pazzesco di Frank Kessiè: il siluro da fuori area rischia di spezzare il palo [VIDEO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Frank Kessiè prosegue il suo straordinario momento di forma. Il centrocampista ivoriano pareggia i conti nel secondo tempo di Milan-Parma, siglando un gol pazzesco: Kessiè ha scaricato un violento siluro dal limite dell’area di rigore, con il pallone che ha prima colpito il palo e poi è finito in rete. GOOOOOOAAAAAALLLL! KESSIE! pic.twitter.com/2N0my1hUGJ — MilanGifs (@MilanGifs) July 15, 2020 L'articolo Milan-Parma, gol pazzesco di Frank Kessiè: il siluro da fuori area rischia di spezzare il palo VIDEO ... Leggi su sportfair

