Milan-Parma 3-1, le pagelle rossonere: Kessiè suona la carica, Leao abulico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo il pareggio in casa del Napoli, il Milan torna alla vittoria contro il Parma grazie ai gol di Kessiè, Romagnoli e Calhanoglu. Donnarumma 6 - Per la gran parte della partita, si limita a giocare la palla con i piedi. Al primo tiro verso la sua porta, si fa trafiggere da Kurtic sul suo palo. La parata su Inglese nel secondo tempo, però, gli vale il perdono. Conti 6 - Viene messo, da Pioli, in marcatura a uomo su Gervinho e, complice anche l'incapacità del Parma a creare azioni, fa buona... Leggi su 90min

