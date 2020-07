Milan-Parma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Kessié si inventa il gol del mercoledì, delude Gervinho [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Milan-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince in rimonta contro il Parma e conquista tre punti importantissimi per la zona Europa League. Finisce 3-1. Nel primo tempo giocano meglio i rossoneri. Tante occasioni sprecate e un gol annullato per fuorigioco a Bonaventura, poi nell’unica chance vera è la squadra di D’Aversa a passare con il destro preciso di Kurtic. Nella ripresa la riscossa del Milan: Kessié trova il pari con un gran destro dalla distanza, che bacia il palo e batte Sepe. Il sorpasso porta la firma di Romagnoli, il tris lo firma Calhanoglu. In alto la FOTOGALLERY. Milan-Parma, le pagelle di CalcioWeb Milan ... Leggi su calcioweb.eu

