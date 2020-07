Milan-Parma 3-1: la reazione di Mario Suma alla vittoria dei rossoneri (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Prosegue il periodo di forma del Milan che ottiene altri tre punti battendo il Parma per 3-1 nel match di San Siro. La banda di Pioli aggancia il Napoli in classifica dopo un’ottima prova che li ha visti rimontare gli emiliani, ottimi nel primo tempo e un pelo sfortunati nella ripresa quando Gervinho ed Inglese hanno avuto la chance del pareggio. Non può che essere soddisfatto Mario Suma, il giornalista di fede rossonera si è esaltato alle giocate dei suoi e nel post gara ha esternato la propria felicità. Leggi su sportface

