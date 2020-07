Milan-Parma (15 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rossoneri a caccia della Roma, che battendo il Brescia si è riportata a più quattro dopo il pareggio del Milan sul campo del Napoli, ma che devono anche guardarsi le spalle dal Sassuolo che adesso è a meno quattro e può coltivare sogni di Europa League. Il Parma ha vissuto una settimana difficile, con il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

