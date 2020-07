Milan-Parma (15 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rossoneri a caccia della Roma, che battendo il Brescia si è riportata a più quattro dopo il pareggio del Milan sul campo del Napoli, ma che devono anche guardarsi le spalle dal Sassuolo che adesso è a meno quattro e può coltivare sogni di Europa League. Il Parma ha vissuto una settimana difficile, con il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

acmilan : Be a star of #MilanParma, send in your Rossonero moves ????? - 1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - MilanWorldForum : Milan - Parma: le formazioni secondo Sky e GDS -) - Peri_Neo : @CucchiRiccardo 7 goal ad Udinese, Lecce e Torino, 5 a Parma e Milan, 6 al Brescia... Certo bisogna avere un gioco… -