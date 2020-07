Milan, Paquetà non convocato per la sfida con il Parma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, non è stato convocato per il match di questa sera contro il Parma per un risentimento al ginocchio Questa sera allo Stadio San Siro il Milan ospita il Parma. I rossoneri sono a caccia del 5° successo nelle ultime sette partite, dopo le vittorie con Roma, Lazio e Juventus e il pareggio con il Napoli. Non sarà della partita Lucas Paquetà, non convocato da Pioli. Il centrocampista brasiliano, sempre in campo nelle ultime partite, è stato lasciato a casa per un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Con Saelemaekers squalificato e Castillejo ancora infortunato, toccherà a Bonaventura completare il trio di trequartisti dietro ad Ibrahimovic. Uno stop che per Paquetà ... Leggi su zon

