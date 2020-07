Milan, nome nuovo dalla Germania: spunta Nico Gonzalez (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dall’Argentina arriva la notizia di un interessamento del Milan per Nico Gonzalez dello Stoccarda: pronta un’offerta da 20 milioni Una stagione ancora un bilico ma un post lockdown che ha regalato importanti soddisfazioni ai tifosi Milanisti dopo le vittorie contro Roma, Lazio e Juventus. Tra un Europa League da guadagnare e l’assetto tecNico mai così in bilico, c’è chi nel Milan sta provando a programmare la prossima stagione. Sarà un mercato inedito, sicuramente non scoppiettante, gestito, almeno per il momento, da Paolo Maldini e Fredric Massara: l’ombra di Rangnick incombe ma non è chiaro in quale veste il tedesco entrerà in società. Si muovono, in ogni caso, i primi fili in sede di calciomercato e, con la ... Leggi su zon

GruppoEsperti : E' stato scartato da Chelsea e Milan ma non si è mai dato per vinto. Zitto zitto con la tripletta di ieri è arrivat… - ducciosiena : @MilanNewsit Per chi non è tifoso vero del Milan, forse .. !! Meriti o demeriti, non sto qui a fare il dare e l’ave… - manoACM1899 : giusto cosi, piuttosto che fare un bagno d'umilta' meglio starsene a casa stipendiati sul divano, sicuramente e' il… - luca_taz : @JantasOO Come quando dovevano vendere il Milan agli arabi (senza un nome,solo arabi) per poi scoprire che era un c… - JonnyDevil80 : @GarauPina @_schiaffino__ Sì il nome di Jovic è anche accostato frequentemente al Milan quindi è realistico -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nome Milan, nome nuovo dalla Germania: spunta Nico Gonzalez ZON.it Milan-Parma: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare casalinghe con Pioli in panchina (4N, 1P), il Milan ha vinto quattro delle successive sei (1N, 1P). D'Aversa e quel calo in primavera. Luca T ...

Milan-Parma, i convocati | Un altro infortunio per Pioli!

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Parma: emergenza infortuni per il Milan, si ferma un altro giocatore. Il Milan sta vivendo il miglior momento da quando è arrivato ...

Dopo aver ottenuto appena un successo nelle prime sei gare casalinghe con Pioli in panchina (4N, 1P), il Milan ha vinto quattro delle successive sei (1N, 1P). D'Aversa e quel calo in primavera. Luca T ...Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Parma: emergenza infortuni per il Milan, si ferma un altro giocatore. Il Milan sta vivendo il miglior momento da quando è arrivato ...