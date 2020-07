Milan News – Calciomercato: riscattato Kjaer. Sfida alla Premier League per Roca (Di mercoledì 15 luglio 2020) Milan News – Calciomercato: il club rossonero ha ufficialmente riscattato Simon Kjaer. Sul fronte delle trattative, si fa dura la strada per Marc Roca, centRocampista dell’Espanyol e della nazionale Under 21 spagnola. Secondo quanto riporta Marca, il club rossonero dovrà battere la concorrenza di due importanti società di Premier League. Milan News – Calciomercato: riscattato Kjaer È arrivato solo stamattina il comunicato ufficiale per il riscatto di Simon Kjaer. Il difensore danese è stato quindi acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra dalla quale il ... Leggi su giornal

In questi mesi si può dire che il Milan abbia "tifato" Siviglia. In caso di qualificazione ai gironi di Champions League, infatti, il club spagnolo avrebbe dovuto riscattare Suso: una condizione che s ...

Atalanta, record di gol e ritorno dei sorrisi: «La squadra ispira la città»

A mezzanotte e dintorni, gli statistici del calcio erano già in fibrillazione: 60, 70 anni? Di quanto bisogna riavvolgere il nastro per imbattersi nel record dell’Atalanta? La domanda ha trovato rispo ...

