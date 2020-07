Migranti: Razza a sindaco Pozzallo, 'sue parole irrispettose del lavoro della Regione' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - “La Regione siciliana fino ad oggi ha assicurato la sicurezza sanitaria a Pozzallo e il sindaco lo sa bene, visto che tutto quello che è stato fatto, ivi compresi i tamponi a bordo delle navi, le ha realizzate il servizio sanitario regionale. Il sindaco ne prenda atto perché francamente le sue dichiarazioni odierne continuano ad essere irrispettose del lavoro che la Regione compie, nel silenzio del dovere”. E' la controreplica dell'assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza al sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che oggi ha definito le parole del componente della Giunta regionale "intimidatorie". Leggi su liberoquotidiano

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Speriamo che da qui alla fine del suo mandato l'assessore Razza possa venire a Pozzallo per rendersi conto di come opera un sindaco, una comunità e le istituzioni in ...

