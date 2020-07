Migranti, Oim: “In 86 sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arriva la segnalazione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia (Oim): ieri sera 86 Migranti, tra cui 18 minori, sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera libica. Continua l’incertezza sulla questione Migranti, che si fa sempre più complessa e dai contorni sbiaditi. Proprio ieri sera è arrivata l’ennesima denuncia dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni … L'articolo Migranti, Oim: “In 86 sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Arriva la segnalazione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni in Libia (Oim): ieri sera 86 migranti, tra cui 18 minori, sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera libica. Cont ...

Nel weekend mille sbarchi a Lampedusa: adesso a preoccupare è la rotta tunisina

LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Da giovedì a ieri a Lampedusa sono arrivati più di mille migranti. Con gommoni, barchini, barconi, in piccoli gruppi o a centinaia su una stessa imbarcazione. Se si eccettuano l ...

