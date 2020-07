Migranti, ministra Lamorgese annuncia nuovi trasferimenti: “In 200 saranno spostati oggi da Porto Empedocle, altri 100 domani” (Di mercoledì 15 luglio 2020) altri 200 Migranti in arrivo a Porto Empedocle saranno immediatamente trasferiti sul territorio nazionale, mentre altri 100 saranno spostati domani. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera, ha risposto alle richieste sempre più decise degli amministratori locali siciliani e calabresi sulla gestione dei flussi migratori, che hanno conosciuto una nuova impennata negli ultimi mesi, resa più complicata anche dalla necessità di far svolgere alle persone in arrivo sulle coste italiane dei test e un periodo di quarantena per evitare il rischio di diffusione del coronavirus. “Per quanto riguarda la situazione di Lampedusa – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

leonemaschio : RT @MPenikas: FQ: Migranti, ministra Lamorgese annuncia nuovi trasferimenti: “In 200 saranno spostati oggi da Porto Empedocle, altri 100 d… - MPenikas : FQ: Migranti, ministra Lamorgese annuncia nuovi trasferimenti: “In 200 saranno spostati oggi da Porto Empedocle, a… - AndreaMarano11 : RT @fanpage: #Migranti, la Ministra Lamorgese: “Procediamo a trasferimenti da Calabria e Sicilia, in arrivo navi quarantena” - katya77474537 : RT @fanpage: #Migranti, la Ministra Lamorgese: “Procediamo a trasferimenti da Calabria e Sicilia, in arrivo navi quarantena” - Yogaolic : RT @fanpage: #Migranti, la Ministra Lamorgese: “Procediamo a trasferimenti da Calabria e Sicilia, in arrivo navi quarantena” -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ministra Migranti, ministra Lamorgese annuncia nuovi trasferimenti: “In 200 saranno spostati oggi da Porto… Il Fatto Quotidiano Migranti, ministra Lamorgese annuncia nuovi trasferimenti: “In 200 saranno spostati oggi da Porto Empedocle, altri 100 domani”

Altri 200 migranti in arrivo a Porto Empedocle saranno immediatamente trasferiti sul territorio nazionale, mentre altri 100 saranno spostati domani. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ...

Migranti, Occhiuto (Fi): governo abbandona Calabria e Sicilia

durante un question time del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Il governo - prosegue - dovrebbe requisire subito le navi per far fare la quarantena a questi migranti, e subito dopo il periodo ...

Altri 200 migranti in arrivo a Porto Empedocle saranno immediatamente trasferiti sul territorio nazionale, mentre altri 100 saranno spostati domani. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ...durante un question time del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Il governo - prosegue - dovrebbe requisire subito le navi per far fare la quarantena a questi migranti, e subito dopo il periodo ...