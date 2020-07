Migranti, Mediterranea contro Musumeci: “Solo propaganda discriminatoria” (Di mercoledì 15 luglio 2020) PALERMO – “Questa ordinanza appare ancora una volta mera propaganda a sfondo discriminatorio“. Lo afferma alla Dire la presidente della Ong Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba, in merito all’ordinanza emanata ieri dal governatore siciliano Nello Musumeci sulla gestione sanitaria degli sbarchi. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Mediterranea Migranti: Mediterranea, conclusa la quarantena della nave Mare Jonio. "Pandemia non sia scusa per non soccorrere" Servizio Informazione Religiosa Migranti. le ong: "Bene riforma Lamorgese, ma serve maggiore discontinuità dal modello Salvini"

Una tiepida accoglienza. Si può sintetizzare così l'atteggiamento delle principali ong impegnate nei soccorsi in mare di fronte alle novità contenute nella riforma Lamorgese dei decreti sicurezza. Med ...

Migranti, conclusa la quarantena per equipaggio Mare Jonio

Roma, 15 lug. (askanews) - Sono finiti i 14 giorni di quarantena disposti dalle Autorità sanitarie marittime per l'equipaggio della nostra Mare Jonio al porto di Augusta. Si conclude così la missione ...

