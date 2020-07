Migranti: le nuove norme del decreto sicurezza modificate da Lamorgese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Spariscono le multe milionarie alle navi ong (massimo 516 euro) con trasformazione dell'illecito da amministrativo in penale, allargamento delle maglie che consentono di arrivare alla protezione umanitaria, revisione del sistema di accoglienza Siproimi, la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale Leggi su firenzepost

Il tampone e il test sierologico, in contemporanea. La radiografia, quando serve. Una squadra composta da uno pneumologo, un infermiere, un assistente sanitario e un tecnico radiologo che si sposta a ...

ROMA – Una modifica radicale dei decreti legge targati Matteo Salvini per il contrasto all’immigrazione clandestina. Il nuovo disegno legge sicurezza inizia a trovare un accordo nella maggioranza di g ...

