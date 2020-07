Michelle Hunziker in vacanza alle cascate romagnole (Di mercoledì 15 luglio 2020) Michelle Hunziker non finisce di stupire durante le sue vacanze romagnole. Non solo mare e tintarella, ma anche tanto divertimento e la scoperta di nuove avventure. Dopo essersi cimentata negli scivoli acquatici, la showgirl va in gita con la famiglia alle cascate dell’Alferello sull’Appennino Tosco-Emiliano. E non rinuncia a un bagno il suo bikini è da urlo. Un siparietto paradisiaco e un paio di scatti da incorniciare con la conduttrice immersa nelle acque cristalline e fresche delle cascate. Il bikini bianco è spumeggiante e i follower impazziscono davanti alla Hunziker che si lascia bagnare dagli schizzi d’acqua e si mette in posa come una dea. Dopo il bagno è il momento dello spuntino con un picnic nel bosco da mille e una ... Leggi su people24.myblog

Sole e Celeste figlie Michelle Hunziker: un regalo d’amore per loro

Sole e Celeste sono le figlie più piccole di Michelle Hunziker, nate da un grande amore e che allietano la vita della conduttrice televisiva. Come spesso accade da una grande storia d’amore nascono de ...

