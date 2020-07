Michelle Hunziker, il mini bikini dice la verità: basta guardare il suo corpo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Simpatica, carismatica, intrattenitrice innata e dotata di una bellezza senza precedenti: Michelle Hunziker è stata tutto questo e riesce a conservare tutto ciò negli anni, nonostante l’incassante scorrere del tempo. La sua vita ha visto alti e bassi, grandi gioie e periodi drammatici. Eppure la sua energia e la sua sconfinata avvenenza restano quelle di sempre, come se per la conduttrice televisiva il tempo non esistesse. Il periodo in cui Michelle Hunziker ed Eros Ramazzoti formavano una coppia resta indimenticabile, insieme formavano un duo da favola e chiunque sperava di vivere una storia d’amore come la loro. Dalla loro unione nacque Aurora Ramazzotti, che oggi si sta cimentando nella conduzione radiofonica. La passione tra la presentatrice svizzera e il caposaldo della musica italiana ... Leggi su tuttivip

DonnaGlamour : Michelle Hunziker: bikini bollente sotto la cascata - infoitcultura : All Together Now, la Supersfida: Michelle Hunziker sceglie un look maschile, ma sbaglia - infoitcultura : 'All Together Now La Supersfida': martedi' 14 luglio in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax - blogtivvu : Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi hanno litigato? ??? ???? L'amicizia tra la figlia di Michelle Hunziker e il rampol… - FilmNewsItaly : Michelle Hunziker su “All together now”: 'A settembre la terza edizione' -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker, modella al mare DiLei Michelle Hunziker, curve esagerate: bagno tra le cascate, in bikini è uno spettacolo della natura

Michelle Hunziker si sta godendo un po’ di meritato relax in Emilia Romagna, che in una recente intervista ha definito “le mie Maldive”. La conduttrice televisiva sembra assolutamente a suo agio da qu ...

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi: amicizia finita?

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi ai ferri corti? Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha messo in evidenza i rapporti (che sarebbero) non ...

Michelle Hunziker si sta godendo un po’ di meritato relax in Emilia Romagna, che in una recente intervista ha definito “le mie Maldive”. La conduttrice televisiva sembra assolutamente a suo agio da qu ...Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi ai ferri corti? Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha messo in evidenza i rapporti (che sarebbero) non ...