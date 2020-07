Meteo NAPOLI: qualche disturbo, ma contesto estivo e gradevole (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà cielo in genere poco nuvoloso, salvo addensamenti, per la fase centrale della settimana. Poche le novità nei giorni a seguire, con clima gradevole e ventilazione a tratti vivace. Mercoledì 15: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Giovedì 16: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Ancora #STABILE nonostante qualche disturbo NUVOLOSO in arrivo, ecco le previsioni - NapoliOpen : Partly Cloudy Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 29 C e un minimo di 21 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 14 luglio - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 30 e Min 21 Ora 21 Northeast Velox 10 @OpenNapoli -