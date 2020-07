Meteo MILANO: tra SOLE e qualche locale ROVESCIO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà ancora un contesto climatico, con temperature che si manterranno inferiori ai 30 gradi per il resto della settimana. La variabilità dominerà, con spazio per qualche acquazzone alternato a prevalenti momenti SOLEggiati. Mercoledì 15: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 2 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 ... Leggi su meteogiornale

