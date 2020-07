Meteo Italia sino al 26 Luglio, ALTA PRESSIONE ci prova, ma con rischio forti TEMPORALI (Di mercoledì 15 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 26 Luglio Nella giornata di martedì abbiamo proposto interessantissime novità Meteo climatiche. Abbiamo parlato dell’ALTA PRESSIONE delle Azzorre e delle correnti atlantiche, abbiamo individuato una sostanziale concordanza di vedute tra i vari modelli matematici di previsione e abbiamo potuto accantonare – almeno per ora – l’ipotesi “Africa”. Avevamo timore si potesse trattare di uscite modellistiche estemporanee, invece la “view” oceanica di ieri è stata ampiamente confermata dalle ultimissime emissioni. Non sappiamo se basterà a capovolgere totalmente lo scenario, sappiamo però che più indizi solitamente fanno una prova. Oltre ... Leggi su meteogiornale

CentroMeteoITA : #METEO - #TEMPORALI all'ASSALTO dell'#ITALIA, la Protezione Civile dirama l'#ALLERTA, ecco le città interessate - Milli19751 : RT @danieledann1: ?? #Sicilia: 2 persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione, a #Palermo, allagato per il #nubifragio che… - sulsitodisimone : RT @danieledann1: ?? #Sicilia: 2 persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione, a #Palermo, allagato per il #nubifragio che… - Emergenza24 : RT @danieledann1: ?? #Sicilia: 2 persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione, a #Palermo, allagato per il #nubifragio che… - danieledann1 : ?? #Sicilia: 2 persone sono annegate in un sottopasso di viale della Regione, a #Palermo, allagato per il… -