Meteo: giovedì 16 luglio 2020. Italia di nuovo colpita da MALTEMPO con TEMPORALI. Ecco dove pioverà (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani giovedì 16 luglio 2020 l’alta pressione delle Azzorre vacillerà a causa di correnti fresche provenienti dall’Europa orientale. Sono attesi acquazzoni e TEMPORALI sulle Alpi, sull’Appennino e sulle regioni adriatiche. Nord: previsioni per domani giovedì 16 luglio 2020 Al mattino avremo cieli nuvolosi su quasi tutto il Nord con precipitazioni sulle Alpi orientali. Nel corso della giornata l’instabilità coinvolgerà anche le pianure vicine con locali acquazzoni. Tempo più asciutto altrove, salvo piogge sull’Appennino emiliano. Temperature in lieve diminuzione. Centro: previsioni per domani giovedì 16 luglio 2020 Secondo le previsioni ... Leggi su giornal

