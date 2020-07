Mercedes-AMG GT Black Series, la targa non inganni: è nata per la pista – FOTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non fatevi ingannare dalla canonica targa: la nuova Mercedes-AMG GT Black Series è una vera e propria auto da corsa, nonché una delle Benz più estreme e potenti di sempre. Il che, a dire il vero, traspare già al primo sguardo: qualunque elemento dell’auto trasuda sportività e l’eleganza del modello di derivazione è solo uno sbiadito ricordo. Il tutto per il bene dell’aerodinamica. Sotto al cofano c’è un V8 biturbo di 4 litri, con albero motore piatto, elemento che assicura grande silenziosità di funzionamento, tempo di risposta ancora più immediato dell’acceleratore e un’elevata coppia motrice ai bassi regimi: tale propulsore, poi, eroga la bellezza di 730 Cv di potenza massima. L’auto scatta sullo ... Leggi su ilfattoquotidiano

