Mercato Juventus: scoppia il caso Chiesa, le ultime novità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una richiesta fuori Mercato: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, né la Juve, ne la concorrente Inter sono disposte al momento ad arrivare ad una cifra simile, e le loro offerte arrivano a ... Leggi su sport.virgilio

Sport_Mediaset : #Sarri, conferma quasi certa. E questa volta il #mercato della #Juventus lo deciderà lui. #SportMediaset… - DiMarzio : La forza tranquilla del suo allenatore, la mentalità di Ibra, il mercato di Maldini. Il #Milan post lockdown è una… - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - andreatakeapill : RT @CalcioPillole: #Sassuolo, l’ad #Carnevali ed il suo sogno nel cassetto: “Vorrei Giorgio #Chiellini in neroverde. Sarei disposto a fargl… - vincenzodesa : @n0tst0nks @kravotz @mattmela98 @Maggico7 Ma sicuramente non voglio 11 sbarbati usciti dal campus. Ma un mercato di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Tra Under 23 e prima squadra la Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: colpo sfumato per il futuro! La Juventus è sempre molto attiva sul fronte mercato, anche per ...di Claudio De Vito. Non c’è tempo da perdere sul mercato in casa Avellino dopo aver sistemato i tasselli relativi allo staff tecnico con a capo Piero Braglia. Il nuovo trainer biancoverde è stato chia ...