Mercato Juventus, il Tottenham su Dybala: la risposta della società (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mercato Juventus – Paulo Dybala è nuovamente finito nel mirino del Tottenham che, a distanza di una sola stagione, proverà a portarlo in Premier League. Lo scorso anno ci aveva provato anche il Manchester United offrendo il cartellino di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Massimo Pavan, la squadra Mourinho avrebbe in mente di offrire ben 80 milioni di Euro che quasi sicuramente verranno rispediti al mittente dalla dirigenza di Andrea Agnelli. Mercato Juventus: l’offerta del Tottenham Il centravanti argentino è diventato fondamentale nel progetto ma sopratutto nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Le sue qualità hanno convinto la società a proporgli un rinnovo contrattuale con ingaggio stellare più ... Leggi su juvedipendenza

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter sembra fare sul serio per N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea accostato anche alla Juventus. Il francese era stato uno dei cardini del Chelsea di ...Juve 10. "E più di temere i gol di Ronaldo, per quanto abbia sempre segnato contro di noi, punto su quelli di Caputo. Sta giocando alla grande, è fenomenale anche negli assist. Troppo vecchio rispetto ...