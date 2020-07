Mercato Juventus, beffa per Paratici: si allontana il talento della Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mercato Juventus – Il calcioMercato Juventus è più attivo che mai. Sono tanti i rumor che riguardano calciatori accostati per il futuro al club bianconero. Che dal canto suo sta lavorando sodo in ottica futura. Pianificare è ormai indispensabile per poter puntare a grandi traguardi. Questo lo sa bene la dirigenza bianconera, che del resto ha già messo a segno degli importanti colpi per il futuro, prendendo Kulusevski e Arthur. Fari accesi però anche verso la Roma, con Pellegrini e Zaniolo che sono ormai nei radar da tempo. Proprio Pellegrini però potrebbe sfumare presto come obiettivo. Mercato Juventus, Pellegrini verso il rinnovo Come infatti riporta Sky Sport il centrocampista giallorosso non ha alcuna ... Leggi su juvedipendenza

la Juventus è da tempo sulle tracce di Nicolò Zaniolo e il diesse Fabio Paratici è pronto a tutto per assicurarsi le sue prestazioni. L’uomo mercato bianconero stravede per il 21enne di proprietà Roma ...

