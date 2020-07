Meghan Markle e il suo discorso alle giovani donne: “Forzate lo status quo. I leader del mondo? Ascoltano solo se costretti a farlo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La duchessa del Sussex, Meghan Markle, esorta le giovani donne a usare la propria voce per “rafforzarsi a vicenda”, mentre pronuncia il proprio discorso al vertice di Girl Up leadership Summit, che si tiene a distanza per via della pandemia da coronavirus. “I leader dipendono da voi più di quanto voi dipendiate da loro e loro lo sanno. La maggior parte di questi leader non ascolta a meno che non siano obbligati a farlo“. L'articolo Meghan Markle e il suo discorso alle giovani donne: “Forzate lo status quo. I leader del mondo? Ascoltano ... Leggi su ilfattoquotidiano

La duchessa del Sussex Meghan Markle esorta le giovani donne a usare la propria voce per «rafforzarsi a vicenda» mentre pronuncia un potente discorso al vertice di «Girl Up Leadership Summit», che si ...

Il nuovo discorso femminista di Meghan Markle è una frecciata alla royal family?

Nel suo potente messaggio la duchessa ha citato il Dalai Lama esortanto le giovani donne a combattere la disuguaglianza di genere e di razza «con compassione». Giurando giura che lei, il principe Harr ...

