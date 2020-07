Medici specializzandi, nuovi contratti e assunzioni nell’accordo tra Regione Toscana e Università (Di mercoledì 15 luglio 2020) Entro il 31 dicembre 2022, Medici e Medici veterinari specializzandi del terzo anno in poi (che già in Toscana possono partecipare ai concorsi), una volta risultati idonei e collocati nelle relative graduatorie, potranno essere subito assunti a tempo determinato dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario della Toscana, e accedere a un contratto a tempo indeterminato, dopo avere conseguito il titolo di specializzazione. Un’opportunità in più rispetto alle borse di studio e agli incarichi professionali, finalizzata a rendere meno precario il percorso dei nuovi Medici specialisti. Lo definisce l’accordo siglato dal presidente della Regione, Enrico Rossi, e dai rettori delle Università toscane. Il ... Leggi su laprimapagina

giosal1955 : Molti medici e infermieri erano andati via con quota 100... e sono stati mandati specializzandi o sono dovute inter… - ConsulcesiGroup : Stiamo al fianco dei medici che hanno lavorato senza essere retribuiti. Campagna di sensibilizzazione… - AltraComo : Sosteniamo le richieste dei medici specializzandi. La Regione riconosca loro il bonus covid come agli altri operato… - SamueleAstuti : #Lombardia: oggi in Commissione #Sanità abbiamo ascoltato le istanze dei medici specializzandi. Hanno ragione. Serv… - AmoBergamo : #Bergamo Medici e specializzandi esclusi dal bonus Covid, la Lega parte all’attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Medici specializzandi Medici specializzandi, assunti con concorso anche durante penultimo o ultimo anno di specializzazione SulPanaro Medici specializzandi, nuovi contratti e assunzioni nell’accordo tra Regione Toscana e Università

Entro il 31 dicembre 2022, medici e medici veterinari specializzandi del terzo anno in poi (che già in Toscana possono partecipare ai concorsi), una volta risultati idonei e collocati nelle relative g ...

Millecinquecento letti di cure intermedie, la Toscana si prepara all'eventuale seconda ondata

Le misure adottate nella nostra regione per far fronte al virus in caso di una nuova ondata di infezione. Per vigilare sulla diffusione del virus coordinamento con enti e forze dell’ordine FIRENZE. Se ...

Entro il 31 dicembre 2022, medici e medici veterinari specializzandi del terzo anno in poi (che già in Toscana possono partecipare ai concorsi), una volta risultati idonei e collocati nelle relative g ...Le misure adottate nella nostra regione per far fronte al virus in caso di una nuova ondata di infezione. Per vigilare sulla diffusione del virus coordinamento con enti e forze dell’ordine FIRENZE. Se ...