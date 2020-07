Medici famiglia, boom certificati per cancellare vacanze e palestra (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - boom di richieste ai Medici di famiglia di certificazioni per rinunciare a viaggi o abbonamenti in palestra per timore del coronavirus. "Nell'ultimo mese ne abbiamo avute moltissime: persone che hanno paura di toccare gli attrezzi ginnici e frequentare luoghi dove passa molta gente, ma soprattutto persone che non si fidano di salire in aereo. Se calcoliamo una decina di richieste alla settimana per ogni medico di famiglia, possiamo stimare tra i 500 e i 600mila certificati settimanali. Un numero enorme. Personalmente, in 15 anni di professione, mi era capitato di farne al massimo 3", spiega all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione nazionale dei Medici di Medicina generale (Fimmg). ... Leggi su iltempo

