Max Biaggi in love. La nuova fidanzata è la fotocopia dell’ex Bianca Atzei (Di mercoledì 15 luglio 2020) Max Biaggi, classe 1971, è uno degli sportivi italiani più noti, celebri e amati a livello internazionale. Nel corso degli anni la vita del motociclista è sempre stata sotto l’occhio dei riflettori. In passato sono state spesso attribuite a Biaggi relazioni con donne famose, tra le quali le supermodelle internazionali Naomi Campbell, Claudia Schiffer e la showgirl e attrice Anna Falchi. È stato legato per undici anni alla showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli. Dal 2015 al 2017 è stato legato alla cantante Bianca Atzei e la fine della loro relazione ha riempito le pagine delle cronache rosa. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo “Non so perché lo ha fatto”, mentre lui, inizialmente, aveva preferito non ... Leggi su caffeinamagazine

Max Biaggi è stato pizzicato sul lungo mare di Montecarlo con quella che sarebbe la sua nuova fiamma: si tratta di Francesca Semenza e, secondo indiscrezioni, la liaison andrebbe avanti da oltre un an ...

Marco Melandri lo scorso anno è arrivato secondo nella corsa al titolo del mondo. Il pilota romagnolo scenderà nuovamente in pista per i test di Jerez dal 23 al 25 novembre 2011. Successivamente a Por ...

