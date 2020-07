Max Biaggi: estate di passione insieme alla nuova fidanzata (ecco chi è) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pizzicato dall’occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale di gossip Chi, il celebre campione di motociclismo Max Biaggi è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, l’attrice Francesca Semenza. Stando a quanto si legge sulla rubrica Pillole di gossip della rivista diretta da Alfonso Signorini, la love story tra i due andrebbe avanti già da … L'articolo Max Biaggi: estate di passione insieme alla nuova fidanzata (ecco chi è) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Max Biaggi Max Biaggi: estate di passione insieme alla nuova fidanzata (ecco chi è) Gossip e Tv Superbike 2012: Melandri a 360° sulla prossima stagione

Marco Melandri lo scorso anno è arrivato secondo nella corsa al titolo del mondo. Il pilota romagnolo scenderà nuovamente in pista per i test di Jerez dal 23 al 25 novembre 2011. Successivamente a Por ...

Anna Falchi e Max Biaggi, perché è finita? Parla lei, la verità

La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di donne non solo in Italia. Ma per quale motivo Anna Falchi e Max Biaggi si sono lasciati? Quali sono stati i motivi scatenanti del loro addio? E ...

