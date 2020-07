Mauro Romano, trovato il presunto rapitore: ecco di chi si tratta? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mauro Romano, il bambino scomparso oltre quarant’anni fa sta per ottenere giustizia, pare sia stato trovato il presunto rapitore. ecco di chi si tratta. foto facebookSi tratta di una vicenda di oltre quarantatré anni fa, protagonista della storia è il piccolo Mauro che a quel tempo aveva solo sei anni e che proprio in quella circostanza fu rapito e mai ritrovato. Oggi dopo tanti anni, la Procura di Lecce ha riaperto l’indagine, dando un volto alla persona che il 20 giugno 1977 ha commesso il terribile fatto. ecco di chi si tratta. Mauro Romano, trovato il presunto ... Leggi su chenews

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Chi l'ha visto?' dell'8 luglio alle 21.20 su RAI 3: aggiornamenti sui casi di Mauro Romano e Ma… - rouges56 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” I genitori di Mauro Romano in diretta dalla casa dove è cresciuto: E’ possibile che s… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” I genitori di Mauro Romano in diretta dalla casa dove è cresciuto: E’ possibile che s… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” I genitori di Mauro Romano in diretta dalla casa dove è cresciuto: E’ possibile che s… - Virgola1973 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a “Chi l’ha visto?” I genitori di Mauro Romano in diretta dalla casa dove è cresciuto: E’ possibile che s… -