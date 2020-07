Mattia: legge 0-6 anni è più grande investimento educativo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “È il piu’ grande investimento educativo realizzato da decenni nella Regione Lazio e sul nostro patrimonio piu’ grande, che sono appunto le bambine e i bambini. Tra gli obiettivi, rendere gratuiti i nidi per tutti, far emergere il sommerso e arrivare su tutto il territorio, anche nei Comuni delle aree interne, al target europeo del 33%. Una legge contro le disuguaglianze che rappresenta uno strumento essenziale e irrinunciabile del fare comunita’, tenendo insieme bambini, ragazzi, famiglie e istituzioni”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Istruzione, Diritto allo studio e Pari opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio, prima firmataria della legge sul sistema integrato ... Leggi su romadailynews

Mattia_Lz : RT @GioFazzolari: La deputata del M5S Francesca Galizia legge un intervento già scritto nel quale cita le parole appena pronunciate da Cont… - Alex_Zonghetti : @Mattia_Marini_7 Con rendimenti simili Maguire/Skriniar. Quindi per la legge dei grandi numeri le valutazioni devono essere simili. - mettamusic : @mattia_mat @Azione_it Francamente mi pare eccessivo, ha solo riportato la notizia. Fonte autorevole. L’invito è qu… - eziofalini : @Walter00365070 @Mattia_Lz @GiuseppeConteIT @MinPres Ripeto minus habens ebete... dove sta scritto in quel decreto… - Walter00365070 : @eziofalini @Mattia_Lz @GiuseppeConteIT @MinPres Come documento ufficiale va bene un decreto legge ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia legge Mattia: legge 0-6 anni è più grande investimento educativo RomaDailyNews Infanzia, Mattia (PD): "E' legge il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni"

"Dopo 40 anni dall’ultima legge in materia, la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni. La legge regionale, c ...

Consiglio Lazio, Mattia (Pd): legge infanzia, la prima regione

Roma, 15 lug. (askanews) - "Dopo 40 anni dall'ultima legge in materia, la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 ...

"Dopo 40 anni dall’ultima legge in materia, la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni. La legge regionale, c ...Roma, 15 lug. (askanews) - "Dopo 40 anni dall'ultima legge in materia, la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 ...