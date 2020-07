“Maschera per prevenire virus letali VS mascherina per capre che credono alla TV”, ma il post è pieno di inesattezze (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il complotto e la disinformazione sulle mascherine continua nella pagina Facebook Ricerca Indipendente che in un post (che abbiamo segnalato come notizia falsa) mette a confronto una “maschera adatta a prevenire inalazione virus letali“ contro una mascherina chirurgica attribuita a “capre ignoranti che credono alla TV“. Consapevolmente, però, gli autori raccontano una bufala e fanno disinformazione con il preciso scopo di confondere i loro lettori. La “maschera che previene virus letali” è un dispositivo di sicurezza per polveri tossiche La maschera che viene mostrata per prima non ha alcuna attinenza con il COVID-19. L’immagine è stata ... Leggi su bufale

