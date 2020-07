Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele mi ha insegnato ad essere madre”, il volto inedito della Queen (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maria De Filippi intervistata tra le pagine del nuovo numero di Oggi che uscirà giovedì mattina, si è raccontata parlando del figlio Gabriele Costanzo e dell’amore provato nei suoi confronti e la serenità nonostante il lockdown di questi mesi. Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele mi ha insegnato ad essere madre” Convive con una ragazza... L'articolo Maria De Filippi: “Mio figlio Gabriele mi ha insegnato ad essere madre”, il volto inedito della Queen proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Frances81737925 : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - GhostSupporters : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - esesmarta67 : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - Silvia95063744 : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… - CanYaman_Swiss : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… -