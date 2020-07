Mara Venier litiga con il marito in diretta: volano insulti. Ecco perchè (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mara Venier ha avuto un piccolo infortunio alla gamba ed il marito si diverte a farle dei video a “tradimento”. La conduttrice ha appena rimorso il gesso e per muoversi ha bisogno di usare le stampelle e il video finito in rete la manda su tutte le furie e lancia una risposta colorita al marito. Il video galeotto Nel video Mara usa la sua stampella come se fosse un battipanni. Il marito Nicola ne approfitta e la filma di nascosto per poi pubblicare tutto sul proprio profilo. Mara quando capisce s’infuria e scrive un commento al marito esilarante Carraro ha scritto una didascalia a corredo del video, facendoci vedere ancora una volta la Venier come una persona normale, quasi una di noi: “Video a ... Leggi su howtodofor

CorriereUmbria : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Mara Venier manda in frantumi i pettegolezzi con un video #belen… - zazoomblog : Mara Venier: accusata di essere troppo grassa! - #Venier: #accusata #essere #troppo - DrApocalypse : Mara Venier e Katia Ricciarelli, 20 anni fa lo storico diluvio in diretta tv - video - FilippoCarmigna : Quale crisi matrimoniale. Marcuzzi e il marito se la godono così - Fabio8432437879 : @pakywood @tvblogit Oramai Mara Venier fa parte dei potenti l'unica trasmissione Rai Mediaset con zero concorrenza.… -