Mappo-Morettina brevemente chiusa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un lieve incidente ha causato l'interruzione momentanea del traffico in entrambe le direzioni. Il tunnel è ora aperto. Leggi su media.tio.ch

CdT_Online : Chiusa la Mappo-Morettina per un incidente - laregione : Locarno, tamponamento blocca la Mappo-Morettina - laregione : Mappo-Morettina, 'se il traffico aumenta, possibile un dosaggio' - RSInews : Mappo-Morettina a scaglioni? L'USTRA intende migliorare la sicurezza della galleria locarnese. Tra le misure ventil… - CdT_Online : «Le vie di fuga della Mappo Morettina sono troppo lontane» -

LOCARNO - La Mappo-Morettina è rimasta brevemente chiusa in entrambe le direzioni questo pomeriggio a causa di un lieve incidente. Come riporta La Regione, il tamponamento sarebbe avvenuto poco dopo l ...La galleria Mappo-Morettina è attualmente chiusa in entrambe le direzioni, la causa è un incidente avvenuto poco fa. La circolazione è congestionata. Secondo quanto riportato da un lettore, ...