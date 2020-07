Mangia pesce crudo e le cresce un verme nero attorno alla tonsilla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mangia pesce crudo e le cresce un verme nero attorno alla tonsilla. Il caso di una 25enne di Tokyo che ha iniziato a lamentare dolore alla gola dopo aver Mangiato sashimi. All’interno c’era un ‘pseudoterranova azarasi’, un parassita lungo 38 millimetri e largo 1,5… Sentiva uno strano dolore all’altezza delle tonsille da ormai cinque giorni e così si è recata al St. Luke’s International Hospital di Tokyo. I medici si sono subiti accorti che c’era qualcosa di strano nella gola della paziente proprio all’altezza della tonsilla sinistra aveva un verme nero che si stava contorcendo. Era ... Leggi su limemagazine.eu

