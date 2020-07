Manchester City, Guardiola risponde a Tebas: “Tutto perfetto solo con decisioni a loro favore” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il TAS di Losanna ha deciso di non estromettere il Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni, infliggendo al club inglese soltanto una multa di 10 milioni di euro. Tale decisione ha scatenato molte polemiche, soprattutto da parte dei top club militanti in nel massimo campionato spagnolo, quali Real Madrid e Barcellona. Anche il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha criticato la gestione del caso, ma Pep Guardiola non ha particolarmente gradito le parole dello spagnolo e ha voluto rispondergli a tono: “Eccone un altro… Deve essere molto geloso, oltre che un incredibile esperto legale. La prossima volta gli chiederemo che corte dovrà giudicarci. Dovrebbe focalizzarsi sulla Liga. Per certa gente, quando le decisioni sono a ... Leggi su sportface

