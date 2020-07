Manchester City, Guardiola a Mourinho e Klopp: “Se vogliono chiarimenti mi chiamino” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sentenza del Tas sul Manchester City, che ha riammesso il club alla prossima Champions League, ha fatto storcere il naso anche agli allenatori di alcuni club inglesi, come José Mourinho e Jurgen Klopp, che si sono espressi molto negativamente sull’accaduto. Pep Guardiola ha quindi replicato ai microfoni di Sky Sports. “Se vogliono parlarne, sono qui – afferma il tecnico dei Citizens -. La sentenza arriva da tre giudici indipendenti ed era chiara. Ma se vogliono hanno il mio numero di telefono, possono chiamarmi e gli posso dare spiegazioni. Non è un problema. Ma non credo ci sia da parlarne, perché la sentenza era chiara”. Leggi su sportface

