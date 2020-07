Manchester City-Bournemouth (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’incredibile 4-1 rifilato a Leicester ha regalato alla squadra di Eddie Howe una piccola speranza: quella di non retrocedere. A tre giornate dal termine i punti di ritardo rispetto a Waftford e West Ham sono tre e al momento anche la differenza reti sarebbe peggiore. Per sperare ci vogliono almeno due vittorie. Impresa difficile, infatti … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - sportli26181512 : Guardiola rovina i piani della Juventus: La decisione di riammettere il Manchester City alla prossima...… - IfcRangers : @bbcemt Manchester City to UEFA. - sportface2016 : Formazioni ufficiali #ManchesterCity-#Bournemouth, #PremierLeague 2019/2020 #MCIBOU -