Maltempo | sindaco Palermo | ' da Protezione civile nessuna allerta | un metro di pioggia in due ore'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione civile era stato emanato per la nostra città". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo l'allagamento di oggi in città. "Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto ...

Lo ha dichiarato l'Amministratore di AMAP Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il Sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata ...

