Maltempo, rarissimo temporale si abbatte su Catania per il 2° giorno consecutivo: città etnea sott’acqua, immagini impressionanti [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maltempo – Forti temporali stanno colpendo a macchia di leopardo l’Italia da Nord a Sud, soprattutto lungo l’Appennino centro-settentrionale e la Sicilia. Proprio sull’isola, per il n si stanno verificando forti temporali con accumuli pluviometrici importanti per il mese di luglio. Così dopo i temporali di ieri, che hanno portato piogge e anche uno spaventoso tornado a Mineo, a Catania oggi sono caduti già 46,6mm di pioggia, mentre la media mensile di Luglio per la città è di 5mm! Nubifragi per il secondo giorno consecutivo e città allagata a metà luglio (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo), un evento rarissimo. Restando in Sicilia, tra i dati ... Leggi su meteoweb.eu

E’ stato un pomeriggio di forte maltempo quello di oggi in molte aree della Sicilia orientale, dai Peloritani meridionali fino agli Iblei. Diversi temporali, agevolati dal notevole “forcing” termico, ...

