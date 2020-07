Maltempo in Sicilia, alluvione a Palermo nel giorno del Festino: città devastata, pomeriggio da incubo [FOTO e VIDEO LIVE] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giornata di forti temporali in Sicilia. Dopo Catania, allagata dalle forti piogge, un violento nubifragio si è abbattuto anche su Palermo, nel giorno del Festino di Santa Rosalia, patrona della città, provocando un‘alluvione. Come se non bastasse l’epidemia di coronavirus a stravolgere il tradizionale Festino, ci si mette anche il Maltempo che ha mandato in tilt la città. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e alle ore 18, gli accumuli pluviometrici in alcuni quartiere della città sono impressionanti: 98mm a Piazza Europa, 82,2mm a Boccadifalco, 81,6mm al Liceo Meli, 70,4mm al Teatro Massimo, 39,6mm a Rocca/Mezzo Monreale. Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco ... Leggi su meteoweb.eu

