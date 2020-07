Maltempo in Italia, bomba d’acqua a Palermo: 2 morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maltempo in Italia. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Palermo: due morti. ROMA – Maltempo in Italia. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Palermo. Due persone sono morte dentro un’auto. Al lavoro i vigili del fuoco per effettuare tutte le verifiche del caso. Violenti temporali in Giappone Da diversi giorni il Giappone è vittima di piogge torrenziali che non stanno dando tregua ai cittadini. Una situazione che non sembra essere destinata a migliorare nelle prossime ore. Il bilancio Il bilancio del Maltempo in Giappone è molto grave. Sono 63, secondo le autorità locali citate dall’Ansa, le vittime con almeno 16 dispersi. Le ... Leggi su newsmondo

