Maltempo: Coldiretti Sicilia, 'campagne sommerse dall'acqua e dalla grandine' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - dalla siccità agli allagamenti in pochi minuti. In molte parti della Sicilia le campagne sono state letteralmente sommerse dall'acqua a cui si è aggiunta la grandine – lo comunica Coldiretti Sicilia - . Da qualche ora Palermo è allagata e le già devastate strade interne impediscono di raggiungere le aziende agricole, danni anche alle strutture, ma per la quantificazione bisognerà aspettare domani con un sopralluogo nelle aziende. Danni anche per i cerealicoltori. Nel palermitano, soprattutto nella zona di Gangi, chi non ha ancora trebbiato prevede la perdita di una grossa percentuale di produzione e chi ha la paglia in campagna subirà perdite ingenti. Leggi su iltempo

coldirettisicil : #Maltempo in #Sicilia #Coldiretti grano a terra nel palermitano - TV7Benevento : Maltempo: Coldiretti Sicilia, 'campagne sommerse dall'acqua e dalla grandine'... - coldiretti : Maltempo, tempesta estiva in Lombardia, vento a 130 all'ora e tetti divelti a Milano - alcinx : RT @Agricolae1: #MALTEMPO: @coldiretti , GRANDINATE KILLER FANNO STRAGE NEI CAMPI - Agricolae - Agricolae1 : #MALTEMPO: @coldiretti , GRANDINATE KILLER FANNO STRAGE NEI CAMPI - Agricolae -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Coldiretti Maltempo: Coldiretti, "tempesta d'estate al Nord, raccolti a rischio" Servizio Informazione Religiosa Maltempo: Coldiretti Sicilia, 'campagne sommerse dall'acqua e dalla grandine'

In molte parti della Sicilia le campagne sono state letteralmente sommerse dall’acqua a cui si è aggiunta la grandine – lo comunica Coldiretti Sicilia - . Da qualche ora Palermo è allagata e le già ...

Maltempo, forte vento e grandine nei campi bresciani

Anche la zona ovest della città. Danni alla zona ovest di Brescia e in provincia. “I danni alle realtà agricole – precisa Coldiretti Brescia – si concentrano in città e in due aree della… Leggi ...

In molte parti della Sicilia le campagne sono state letteralmente sommerse dall’acqua a cui si è aggiunta la grandine – lo comunica Coldiretti Sicilia - . Da qualche ora Palermo è allagata e le già ...Anche la zona ovest della città. Danni alla zona ovest di Brescia e in provincia. “I danni alle realtà agricole – precisa Coldiretti Brescia – si concentrano in città e in due aree della… Leggi ...