Maltempo: allagamenti a Palermo, due fratellini ricoverati in ipotermia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Due fratellini, di cui uno neonato, sono stati ricoverati a Palermo per un inizio di ipotermia dopo essere rimasti intrappolati nell'auto in un sottopasso allagato. Si trovavano con i genitori nell'auto quando sono stati sorpresi dal violento acquazzone. Leggi su liberoquotidiano

fanpage : #maltempo a #Palermo, nubifragio si abbatte sulla città #15luglio - fanpage : Due morti annegati a #Palermo #maltempo - MattiaMinelle82 : RT @Terra_Pianeta: Il 2020 credo voglia superare i record di eventi atmosferici estremi, o perlomeno molto aggressivi ?? E oggi a subirne g… - giu33liana : RT @Terra_Pianeta: Il 2020 credo voglia superare i record di eventi atmosferici estremi, o perlomeno molto aggressivi ?? E oggi a subirne g… - flashannara : RT @Terra_Pianeta: Il 2020 credo voglia superare i record di eventi atmosferici estremi, o perlomeno molto aggressivi ?? E oggi a subirne g… -